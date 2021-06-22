РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В Подольске разыскивают 39-летнего Михаила Суркова, который пропал 1,5 недели назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

С 13 июня о местонахождении мужчины ничего не известно. Может находиться в Дмитрове или Подольске.

Особые приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза зеленые.

Был одет в темно-синюю олимпийку, полосатую бело-зеленую футболку, темные шорты до колен, черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщать по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.