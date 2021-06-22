РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. В микрорайоне Ольгино в подмосковной Балашихе к 2022 году планируют построить школу на 1,1 тыс. мест, возведение объекта осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам проведения аукциона на строительство контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Инвестиционно-строительная компания «Родина», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что завершить строительство и ввести новый объект образования в эксплуатацию планируется в следующем году.

В рамках проекта в 4-этажном здании предусмотрено размещение современных просторных учебных классов, лабораторий, мастерских, помещений для групп продленного дня, двух спортивных и актового залов, библиотеки с медиатекой, столовой с пищеблоками, административных кабинетов и вспомогательных помещений.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство. Здесь появится стадион с беговыми дорожками, детскими и игровыми площадками.

Здание будет соответствовать всем стандартам современной общеобразовательной школы и будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.