РИАМО - 22 июн. Количество российских пенсионеров, которые не получили причитающуюся им накопительную часть пенсии, приближается к 2 млн человек, пишет газета «Коммерсант».

По данным 15 крупнейших НПФ, за выплатой накопительной пенсии за 2020 год не обратилось порядка 2,1 млн россиян пенсионного возраста, в это число также вошли граждане, которым ее не назначили. Годом ранее количество таких граждан составило порядка 1,6 млн человек. Больше всего таких лиц было в НПФ «Открытие».

Если учитывать граждан, которые получили единовременную выплату в прошлом году, число тех, кто не получил накопительную пенсию, составит 1,7-1,9 млн.

Согласно мнению фондов, главная причина провала по назначению накопительной части пенсии состоит в том, что нет системы информирования.

Гендиректоры НПФ Сбербанка и «ВТБ пенсионный фонд» Александр Зарецкий и Лариса Горчаковская отметили, что в настоящее время не все граждане знают, что пенсионные основания по накопительной пенсии наступают раньше оснований по страховой. Так, несмотря на то, что с 2019 года пенсионный возраст для выхода на пенсию увеличивается, возраст получения пенсионных накоплений остается прежним.

К причинам, которые приводят к недостаточному информированию граждан, относятся старевшие базы данных, обмена информации между ПФР и НПФ, сложность процесса обращения за пенсией.