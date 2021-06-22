РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. В нескольких деревнях городского округа Мытищи временно отключат электроэнергию 23 и 24 июня, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинский РЭС сообщает, что 23 июня с 08:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в деревнях Аббакумово и Сумароково, а с 09:00 до 17:00 не более чем на 2 часа под отключение попадут деревни Манюхино, Ульянково и Юдино, СПК «Ландыш», С/Т «Лаванда», С/Т «Манюхино»,С/Т «Василек».

24 июня с 08:00 до 17:00 электричество отключат в Рождественне и Долгинихе, а с 09:00 до 18:00 – в Ульянкове, Аббакумове, Семкине, Степанькове, поселке Птицефабрики, Еремине и в С/Т «Природа» вблизи Еремина.