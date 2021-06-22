РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Во вторник на территории Наташинского парка в Люберцах спортсмен Валерий Остапенко установил мировой рекорд по силовому экстриму - перетягиванию за канат колеса обозрения, сообщил президент организации «Федерация силового экстрима России» Василий Грищенко.

«Сертификат рекорда мира по перетягиванию за канат колеса обозрения: вес - 141 т, высота - 41 м, дистанция - 1 м 90 см, время - 1 мин. 45 секунд», - сказал Грищенко.

По словам Остапенко, он всю жизнь шел к этому событию.

«Здесь я бывал 6 или 7 раз, с апреля мы сюда начали приезжать по будням, чтобы не привлекать внимания, по утрам пытались тренироваться. Выбирали тактические ходы, различные способы, чтобы сдвинуть колесо. В итоге выбрали, сделали то, что нужно. На данный момент мы действительно сделали рекорд. Рекорд красивый, а я уставший, но я доволен тем, что сделал», - сказал спортсмен.