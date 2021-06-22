РИАМО - 22 июн. Предприятия общественного питания на фудкорте могут работать в Москве только на доставку, сообщает столичный оперштаб.

Специалисты ответили на важные вопросы предпринимателей в связи с введенными Covid-ограничениями.

Работа детских спортивных секций в фитнес-центрах и детских организаций допобразования приостанавливаться не будет.

Деятельность частных парков не приостанавливается. На территории парков приостанавливается посещение детских игровых комнат и посещение зоопарков.

Кафе, расположенные в ТЦ, но не на территории фудкортов и имеющие отдельные посадочные зоны, может оказывать услуги на своей территории.

Кроме того, рестораны, расположенные в формате «островок» на территории ТЦ, также могут оказывать услуги.

Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников. Граждане, получившие прививку от коронавируса, не учитываются в числе работников, подлежащих переводу на дистанционку.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Временный госпиталь для лечения пациентов с Covid‑19 заработал в парке «Патриот». В Московской области продолжается работа по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с Covid‑19.

- Фудкорты Москвы могут работать только на доставку. Работа детских спортивных секций в фитнес-центрах и детских организаций допобразования преостанавливаться не будет.

- В Москве приостановили вакцинацию препаратом «КовиВак». В столице ожидают поставки Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- Совет предпринимателей Москвы обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по прививкам. Бизнесмены желают знать, когда нужно будет проводить ревакцинацию персонала, а также порядок отстранения работников без прививок.

- Москва получила премию за исследование вакцины «Спутник V». Награждение приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечали в этом году 20 июня.

- Еще 1079 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 294 224 случая заболевания инфекцией.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 3458 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295.

- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.

- Банкетный комплекс на Таганке в Москве могут закрыть из‑за нарушений антиковидных мер. Специалисты в ночь на 20 июня провели рейд для выявления заведений, работающих после 23:00.

- Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции. Авиасообщение было возобновлено во вторник.

- Гинцбург рассказал, какой препарат подойдет для ревакцинации от Covid‑19. В Минздраве РФ разработали рекомендации для ревакцинации от коронавируса в стране.

- Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса. При этом ученый подчеркнул, что при вакцинации препаратом «Спутник V» у человека создается высокий запас антител.