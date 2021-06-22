Ежедневно жители города используют городские общественные пространства, а потому лучше всех понимают, как их можно улучшить. Выставка «Город: детали», которая пройдет онлайн с 26 июня по 4 июля, позволяет не только изучить новинки городского благоустройства, но и задать вопросы профессионалам и выбрать лучшие экспонаты, которые впоследствии установят на улицах Москвы. Подробности — в материале РИАМО.

Улучшенные детские площадки

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Дизайнеры и архитекторы, участники выставки «Город: детали», предлагают оборудовать детские площадки для подвижных и познавательных игр. На представленных игровых комплексах есть канатные сетки и скалодромы, всевозможные батуты и качели, интерактивные обучающие панели, посвященные музыке, математике, природе. Малыши смогут натренировать координацию в пространстве, прогуливаясь по узкой дощечке-буму в виде добродушной змеи, а подростки с удовольствием «полетают» над двором на тарзанке.

Площадки расскажут детям об истории, окружающем мире, профессиях. В игровом комплексе, посвященном триасовому периоду (геологический период в котором на Земле появились млекопитающие и динозавры), можно проводить «археологические раскопки», а украшает его макет скелета динозавра. В комплексе «Вертолет» дети увидят имитацию кабины экипажа и даже приборной доски управления. На «Подводной лодке» заглянут в рубку и посмотрят в перископ.

Кроме того, внимание детей наверняка привлекут устройства, позволяющие играючи изучать основы физики («Электрический лабиринт» и «Подними себя сам»), а также необычные тренажеры — например, кинетические велосипеды, которые включают разные варианты подсветки в зависимости от скорости вращения педалей.

Уникальная digital-платформа, разработанная специально для выставки, и технологии геймификации сделают онлайн-визит настоящим событием. Гости смогут выбрать собственного персонажа-аватара и отправиться на прогулку по виртуальному парку. Экспонаты в формате 3D можно будет поворачивать и рассматривать в мельчайших подробностях.

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Площадки для спорта и выгула собак

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Специально для спортсменов, профессиональных и начинающих, дизайнеры вместе с врачами и специалистами по реабилитации создали многофункциональные площадки для воркаута и уличные тренажеры. На спортивных площадках, представленных на выставке «Город: детали», можно не только позаниматься знакомыми с детства видами спорта, но и попробовать новинки — к примеру, текбол и панна-футбол (разновидности уличного футбола).

Немало интересных идей и оригинальных решений придумали дизайнеры для братьев наших меньших и, разумеется, их хозяев. В приоритете — удобство, безопасность и хорошее настроение людей и животных. Современное оборудование — скамьи, барьеры, бревна, кольца, ступеньки, тоннели, горки, балансиры, беговое колесо — позволяют провести разнообразные тренировки, подходящие для собак разных пород и размеров. Какой бы ни была цель — подготовить собаку к соревнованиям или просто закрепить знание команд — гости точно найдут подходящий объект. Ну а симпатичные, забавные будки и пьедесталы наверняка станут ярким акцентом и украшением двора.

Выставка «Город: детали», на которой представлены около 500 необычных, современных, комфортных и экологичных экспонатов от 60 компаний со всего мира, позволяет также посетить лекции кинологов, психологов, мастер-классы от знаменитых спортсменов. В рамках выставки можно послушать выступления урбанистов, архитекторов и экологов.

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Беседки с Wi-Fi и «умные скамейки»

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Жизнь современного горожанина не ограничивается только лишь рабочим местом и домом. В хорошую погоду в парке, сквере, на набережной можно не только гулять или заниматься спортом, но и работать, учиться, отдыхать, заниматься творчеством.

Привычные беседки сегодня выглядят как настоящий офис на свежем воздухе, ведь они оборудованы Wi-Fi, подсветкой и зарядками для гаджетов. Эти же удобства представлены и на «умных скамейках». А еще городские лавочки могут быть оборудованы подогревом сидений и тревожной кнопкой или даже отслеживать состояние окружающей среды и пересылать данные на смартфон. Умными бывают и модульные решетки для озеленения — например, они способны определять уровень минерализации и влажности почвы и самостоятельно запускать режим полива.

И даже самые привычные, утилитарные предметы городского быта совсем не обязаны быть «типовыми» и «скучными». На выставке можно увидеть скамейки в виде фламинго или эскимо, светильники в форме деревьев или огромных одуванчиков и урны для раздельного сбора мусора в виде бутылок или пакетов тетрапак.

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Инклюзивная среда

фото предоставлено организаторами выставки

Городская среда должна становиться все более доступной для всех людей вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Дружелюбный к жителям город способствует развитию отношений между соседями и просто вдохновляет.

На выставке «Город: детали» представлено множество инклюзивных объектов. Это и удобная уличная мебель, и детские площадки, доступные для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями, и тренажеры, на которых удобно заниматься людям на инвалидной коляске.

Иногда выполнять бытовые задачи бывает непросто и физически здоровым людям: умные решения придут на помощь и в этом случае. К примеру, одна из представленных на выставке велостоянок позволяет припарковать велосипед, прилагая минимум усилий: достаточно подвести к стоянке переднее колесо, а дальше захватывающий механизм сам поднимет «железного коня» в вертикальное положение. Ну, а многочисленные «зеленые» решения — к примеру, технология строительства зданий из наполненных песком мешков или арт-объект, посвященный проблеме глобального потепления — призваны помочь нам сохранить природные богатства для будущих поколений и обратить наше внимание на актуальные вызовы, стоящие перед всем человечеством.

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Как посетить выставку

Чтобы посмотреть на объекты, представленные на выставке «Город: детали», необходимо:

- зайти на сайт http://mrexpo.ru/ с 26 июня по 4 июля;

- выбрать персонажа и отправиться на прогулку по выставке;

- изучить экспонаты и выбрать самые лучшие — те, которые вы хотели бы видеть в собственном районе.

За изучение экспонатов, посещение лекций и мастер-классов, а также за участие в других мероприятиях выставки гостей ждут подарки.