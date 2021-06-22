РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Заместитель главы администрации Подольска по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников опроверг слухи об отсутствии вакцины от коронавируса в округе.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Подольске закончилась вакцина от коронавируса. Люди третий день ищут, где привиться первым компонентом вакцины. Электронная запись в поликлиники с 18 июня отправляет в лист ожидания. В прививочном пункте при администрации сказали, что уже 19 июня использовали последнюю партию. Третья городская поликлиника сообщила, что вакцины в городе нет. Возможно, привезут во вторник в 16:00. Мобильные прививочные пункты тоже не смогут принять желающих.

«Вакцина от Covid-19 есть в Климовской горбольнице №2, Львовской районной больнице и Подольской районной больнице», - сказал Скобенников.

В чате, посвященном вакцинации в округе, начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации Подольска Ирина Симчук сообщила, что вакцина на сегодня отсутствует только в Городской поликлинике №1, в том числе в МФЦ на Кирова и Общественной палате в концертном зале администрации округа, Городской больнице №3, в том числе в ТЦ «Капитолий».

По данным администрации, всего привито на 21 июня 52 642 человека, старше 60 лет - 17 256 человек. За прошедшую неделю привито в два раза больше желающих.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Временный госпиталь для лечения пациентов с Covid‑19 заработал в парке «Патриот». В Московской области продолжается работа по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с Covid‑19.

- Фудкорты Москвы могут работать только на доставку. Работа детских спортивных секций в фитнес-центрах и детских организаций допобразования преостанавливаться не будет.

- В Москве приостановили вакцинацию препаратом «КовиВак». В столице ожидают поставки Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- Совет предпринимателей Москвы обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по прививкам. Бизнесмены желают знать, когда нужно будет проводить ревакцинацию персонала, а также порядок отстранения работников без прививок.

- Москва получила премию за исследование вакцины «Спутник V». Награждение приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечали в этом году 20 июня.

- Еще 1079 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 294 224 случая заболевания инфекцией.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 3458 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295.

- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.

- Банкетный комплекс на Таганке в Москве могут закрыть из‑за нарушений антиковидных мер. Специалисты в ночь на 20 июня провели рейд для выявления заведений, работающих после 23:00.

- Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции. Авиасообщение было возобновлено во вторник.

- Гинцбург рассказал, какой препарат подойдет для ревакцинации от Covid‑19. В Минздраве РФ разработали рекомендации для ревакцинации от коронавируса в стране.

- Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса. При этом ученый подчеркнул, что при вакцинации препаратом «Спутник V» у человека создается высокий запас антител.