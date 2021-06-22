РИАМО - 22 июн. Количество наркологических больных значительно возросло в Москве в минувшем году, это связано с периодом самоизоляции, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн.

«В 2019 году мы наблюдали снижение количества наркологических больных, однако в 2020-м зафиксировали увеличение. Некоторые связывают это с тем, что люди стали больше пить (алкоголь - ред.) и употреблять наркотики», — сказал Брюн на пресс-конференции «Международный день по борьбе с наркоманией».

Специалист связывает это с тем, что в условиях самоизоляции пагубные зависимости людей стали более заметны домочадцам. Соответственно, за помощью к наркологам граждане стали обращаться гораздо чаще.

26 июня в мире будут отмечать Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Он был учрежден в 1987 г. Генеральной Ассамблеей ООН.