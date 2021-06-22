РИАМО - 22 июн. Количество наркологических больных значительно возросло в Москве в минувшем году, это связано с периодом самоизоляции, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн.
Специалист связывает это с тем, что в условиях самоизоляции пагубные зависимости людей стали более заметны домочадцам. Соответственно, за помощью к наркологам граждане стали обращаться гораздо чаще.
26 июня в мире будут отмечать Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Он был учрежден в 1987 г. Генеральной Ассамблеей ООН.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии