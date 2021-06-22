РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Почтовое отделение 140002 в центре подмосковных Люберец модернизировали по программе «Доступная среда», сообщает пресс-служба «Почты России» макрорегион Москва.

Теперь почтовый офис беспрепятственно могут посещать люди с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающиеся на инвалидных колясках.

Почтовое отделение 140002 самое крупное в Люберцах. Меньше чем за месяц его полностью адаптировали для маломобильных посетителей: расширили дверные проемы, установили автоматический подъемник, пандус, который соответствует всем требованиям программы «Доступная среда». Во время ремонта также отреставрировали фасад и входную группу, обновили внутренние помещения почтового офиса. Дизайн отделения связи соответствует единому корпоративному стилю компании.

«Почтовое отделение 140002 обслуживает большое количество жилых домов, а также коммерческие компании рядом, всего – около 25 тыс. человек. Почтовый офис один из самых крупных в округе, здесь 8 доставочных участков, работают 5 операционных окон, в отделении организован центр выдачи и приема посылок (ЦВПП)», – сказал начальник Люберецкого почтамта Евгений Егоренков.

В обновленном почтовом отделении жители могут получать и отправлять письма, посылки, выписывать периодику, оплачивать все коммунальные счета, штрафы, налоги, могут приобрести страховку, воспользоваться банковскими услугами. В отделении можно получить и специальную услугу: почтальоны обслуживают людей с инвалидностью по слуху, зрению и на коляске на дому.

Отделение 140002 работает в будни с 8:00 до 20:00 без перерывов. В субботу и воскресенье – с 9:00 до 20:00 без перерывов.