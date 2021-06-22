РИАМО - 22 июн. Температура воздуха в столице во вторник достигла 31,9 градуса и побила температурный рекорд для 22 июня 1917 года, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что сегодня может быть побит рекорд июня 1917 года, когда было плюс 31,8 градуса.

Установившаяся температура воздуха в регионе на 12-14 градусов теплее, чем должно быть по климатической норме.

На этой неделе жителей Московского региона ожидает аномально высокая температура воздуха. Синоптики обещают температурные рекорды и прогнозируют высокий уровень ультрафиолетового излучения.

В конце недели в Москве возможен ураган с грозой и градом. Причиной этому может стать перегрев в атмосфере.

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