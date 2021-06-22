РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. Холодную воду отключили во вторник в ряде домов частного сектора на 9 улицах подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В микрорайоне Гидрогородок, на перекрестке улиц Народная и Сиреневая происходит утечка холодного водоснабжения. Для ее устранения было необходимо перекрыть подачу холодной воды в ряде домов.

Под отключение попал частный сектор: улицы Кленовая, Народная, Строителей, Красноармейская, Ботаническая, Чкалова, Чапаева, Березовая, Парковый переулок.

Подвоз воды будет обеспечен.