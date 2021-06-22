РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июн. 148 выпускников школ городского округа Щелково сдали единый госэкзамен по английскому, немецкому и китайскому языкам, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

146 человек предпочли сдать английский язык. Двое остальных выбрали немецкий и китайский.

В этом году выпускные в школах пройдут в традиционном очном формате. Школы будут проводить мероприятия либо отдельно для каждого класса, либо на свежем воздухе. Родители смогут присутствовать на празднике, но только соблюдая меры безопасности. Общегородские выпускные проходить не будут.