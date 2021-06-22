РИАМО - 22 июн. В столичном районе Нагорный на Электролитном проезде, вл. 7А началось строительство жилого дома на 318 квартир для переселения по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

В настоящее время ведутся работы подготовительного периода: устройство бытового городка и временных дорог, а также работы по устройству шпунтового ограждения котлована. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2023 году», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом представляет собой трехсекционное здание. Фасады облицуют керамогранитом и клинкерной плиткой, а входные группы оформят витражным остеклением.

Общая площадь квартир составит 18,9 тыс кв. м. Три квартиры предусмотрены для маломобильных людей. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам московской реновации.

Квартиры будут располагаться со второго этажа, на первом расположатся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки для детей.

Во дворе дома оборудуют детскую и спортивную площадки, а также разобьют газоны и цветники.