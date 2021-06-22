РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. Акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны и ко Дню памяти и скорби, прошла в городском округе Мытищи у мемориального комплекса «Вечный огонь», сообщается на сайте администрации горокруга.

В 4 часа утра участники акции собрались на площади перед мемориальным комплексом. Каждый из них зажег свою свечу памяти, чтобы вспомнить тех, кто погиб на полях сражений Великой Отечественной войны.

«Сегодня одна из самых важных памятных дат в истории нашей страны. Это не просто день скорби по погибшим 27 миллионам гражданам нашей страны. Это – день памяти. И особенно приятно, что среди участников акции много молодежи», - сказал лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи», первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын.

К памятнику «Землякам-мытищинцам во славу их ратного и трудового подвига» возложили живые цветы.