РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Два выпускника школ подмосковного Красногорска получили высший балл за ЕГЭ по профильной математике, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Стали известны результаты госэкзамена по профильной математике. Среди учеников, набравших самый высокий балл, оказались выпускники красногорских школ «Светлые горы» Андрей Усенко и №18 Адам Бушакур.

В этом году мультистобалльники по ЕГЭ получат по 100 тыс. рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников – по 150 тыс. рублей.

Результаты можно узнать на сайте РЦОИ МО. Достаточно ввести ФИО ребенка и номер паспорта.