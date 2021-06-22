РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В Подольске в День памяти и скорби проходят памятные мероприятия, к памятникам и обелискам возложили венки и цветы, сообщила администрация округа.

Цветы и венки возложили к памятнику Подольским курсантам, на братских могилах на кладбище Красная Горка, к памятнику Неизвестному солдату и Скорбящей матери в микрорайоне Климовск, на площади Славы, к многочисленным обелискам в селах и деревнях округа. В этом году в связи с ограничительными мерами против распространения коронавирусной инфекции количество участников памятных мероприятий ограничили, они проходят с соблюдением всех мер безопасности.

С самого начала Великой Отечественной войны Подольск стал форпостом на южных подступах к Москве. В июне 1941 года из жителей города был сформирован истребительный батальон, в июле — батальон народного ополчения, в октябре на фронт ушел рабочий полк, укомплектованный рабочими Подольского механического завода имени Калинина. В тылу противника действовали разведывательный и два партизанских отряда.

За годы войны подольский и краснопахорский военкоматы призвали на фронт 40 тыс. человек. Более половины из них не вернулись с полей сражений. Более 7 тыс. подольчан награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», сотни – медалью «За оборону Москвы». Высокого звания Героя Советского Союза удостоены 60 жителей Подольска, Климовска и Подольского района, 6 награждены орденом Славы трех степеней. Всего же за боевые и трудовые заслуги орденами и медалями государства награждены 10 тыс. жителей города и района.

Постановлением президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», в перечень памятных дат включили 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны в 1941 году.

22 июня на территории России приспускают государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение дня отменяют развлекательные передачи. Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.