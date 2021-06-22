РИАМО - 22 июн. Систему мониторинга контейнерных площадок в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» начали внедрять в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На сегодняшний день в муниципалитете свыше 1 тыс. контейнерных площадок, из них более половины - в МКД и ИЖС. На основе обращения жителей и мониторинга, который осуществляется в округе, установлена 71 видеокамера в самых «горячих точках». В ближайшее время к ним будут добавлены еще 11 камер на так называемых «транзитных» площадках, где чаще всего происходит несанкционированный сброс мусора, а также идет перенакопление.

«Подход может быть только комплексным. Мы актуализировали данные по имеющимся контейнерам и нормам накопления, синхронизировали работу дворников всех обслуживающих организаций – управляющих компаний, муниципального предприятия «Дорсервис» и регионального оператора. Но самое главное звено – мониторинг состояния контейнерных площадок», – подчеркнул глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

Система пока работает в тестовом режиме, но уже сегодня показывает свою результативность. Видеомониторинг позволяет предупреждать о перенакоплении отходов на контейнерных площадках, фиксировать правонарушения, а также выявлять запаркованность территории при подъезде к площадкам. На любом электронном устройстве сотрудник в реальном времени по карте может оценить ситуацию на каждой из площадок, а красная лампочка – это сигнал для срочного принятия мер, не дожидаясь штрафов.

«Аналитическая система позволяет решить целый ряд вопросов, но главное, работать на опережение и не допускать ситуации, когда возникает проблема для жителей. Кроме того, это значительная экономия бюджетных денежных средств, которые приходится тратить на ликвидацию навалов на площадках», – добавил глава муниципалитета.