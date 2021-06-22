РИАМО - 22 июн. За минувшие сутки в Подмосковье выявлен 1871 случай коронавирусной инфекции, самое большое число заражений зарегистрировали в Одинцовском (253) и Раменском (202) округах, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

152 случая Covid-19 выявлено в Ленинском округе, 114 – в Дмитровском округе, 98 – в Королеве, 96 – в Мытищах, 93 – в Балашихе, 89 – в Истре, 77 – в Лобне, 66 – в Сергиево-Посадском округе, 58 – в Красногорске, 57 – в Ивантеевке, 56 – в Подольске, 49 – в Кашире, 46 – в Чехове, 43 – в Орехово-Зуевском округе, 34 – в Воскресенске, 33 – в Шатуре, 31 – в Домодедове, по 20 – в Долгопрудном и Фрязине, 19 – в Волоколамске, по 18 – в Дзержинском, Котельниках и Реутове, по 15 – в Егорьевске и Озерах, 14 – в Павловском Посаде.

По 8 случаев коронавируса зафиксировано в Жуковском, по 6 – в Можайском округе и Пушкине, по 5 – в Рузском округе и Химках, по 4 – в Серпухове, Ступине, Щелкове и Электростали, 3 – в Наро-Фоминском округе, по 2 – в Богородском округе, Коломне, Лыткарине, Люберцах и Шаховской.

По 1 случаю коронавирусной инфекции выявлено в Краснознаменске, Лотошине, Луховицах и Солнечногорске.

Ни одного случая Covid-19 не выявлено в Бронницах, Власихе, Дубне, Зарайске, Звездном городке, Лосино-Петровском, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Талдоме, Черноголовке и Электрогорске.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 294 224 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6367 человек, выздоровели после лечения 240 888 тыс. пациентов.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Совет предпринимателей Москвы обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по прививкам. Бизнесмены желают знать, когда нужно будет проводить ревакцинацию персонала, а также порядок отстранения работников без прививок.

- Москва получила премию за исследование вакцины «Спутник V». Награждение приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечали в этом году 20 июня.

- Еще 1079 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 294 224 случая заболевания инфекцией.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 3458 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295.

- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.

- Банкетный комплекс на Таганке в Москве могут закрыть из‑за нарушений антиковидных мер. Специалисты в ночь на 20 июня провели рейд для выявления заведений, работающих после 23:00.

- Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции. Авиасообщение было возобновлено во вторник.

- Гинцбург рассказал, какой препарат подойдет для ревакцинации от Covid‑19. В Минздраве РФ разработали рекомендации для ревакцинации от коронавируса в стране.

- Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса. При этом ученый подчеркнул, что при вакцинации препаратом «Спутник V» у человека создается высокий запас антител.