РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. В подмосковной Балашихе во вторник в ходе митинга, посвященного Дню памяти и скорби, возложили цветы к Вечному огню на площади Славы у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На мероприятии присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев, депутат горсовета Геннадий Попов, председатель Общественной палаты округа Елена Жарова, представители администрации, ветеранские организации. Они преклонились перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь за любимую Родину, почтили их минутой молчания и возложили цветы к мемориалу воинской славы.

«22 июня – страшная дата в истории нашей страны. В День памяти и скорби мы вспоминаем более 27 миллионов граждан Советского Союза, которые погибли в Великой Отечественной войне: из них 8 миллионов – на фронте, более 19 миллионов – мирных жителей, которые были замучены в концлагерях, сожжены в деревнях, погибли от голода и холода в разных городах», – сказал Фомичев.

Он добавил, что только в Балашихе ушло на фронт более 20 тыс. человек и около 9 тыс. не вернулись домой с полей сражений. Он отметил, что главная задача – всегда помнить о тех, кто погиб, защищая Родину и подарил нам мирное небо над головой.

Председателю Балашихинского отделения Московской областной региональной общественной организации «Дети войны» Валентине Аксеновой было чуть больше года, когда началась война. Но эти годы она по-прежнему вспоминает со слезами на глазах. Война застала их семью в подмосковном Наро-Фоминске, который стал главным опорным пунктом по защите Москвы. В Балашихе Валентина Григорьевна живет с 1965 года.

«Каждый год 22 июня я прихожу сюда, к Вечному огню, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. Хочу пожелать подрастающему поколению относиться с добротой к своей Отчизне, любить, защищать свою Родину от врагов, быть более внимательными к окружающей среде, интересоваться вопросами внешней и внутренней политики. Чтобы наша Россия была могущественной во всех отношениях, чтобы мы никого не боялись и всегда были непобедимы!» – подчеркнула Аксенова.