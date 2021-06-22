РИАМО - 22 июн. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 8 тыс. кв. м. в нежилом здании в Рузском округе, поселок Тучково, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного 21 июня в 19:48. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри цеха. Угрозы соседним зданиям нет.

В 21:15 для замеров ПДК вредных веществ в воздухе направлена дежурная смена ПСО-1 «Мособлпожспас» (группа проведения газоспасательных работ). Проведено 5 замеров, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено.

С 4:10 вторника пожар начали тушить с помощью сбросов воды с вертолетов. В 5:02 пожар удалось локализовать, в 11:15 – ликвидировать открытое горение.

Дальнейшая информация уточняется.