РИАМО - 22 июн. Российское правительство подготовило положительный отзыв на инициативу, вводящую специальное наказание для граждан за выброс мусора из транспорта. Проект разработан и направлен в правительство для отзыва Мосгордумой и Мособлдумой, пишет «Российская газета».

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Инициатива повышает штрафы за выброс мусора.

По словам спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности.

Если на камеру попадет владелец легкового авто, выбрасывающий мусор не там, где следует, его оштрафуют на 10 тыс. рублей. Если это сделал водитель грузовика, штраф составит 100 тыс. рублей. За повторное нарушение оштрафуют на 20 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, транспортные средства с прицепами, тракторы, самосвалы, наносящие серьезный экологический вред, возможно, будут изымать у нарушителей.

Правительство РФ в целом поддержало законопроект, однако в подготовленном отзыве высказало некоторые технические замечания.