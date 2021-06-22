РИАМО - 22 июн. Тела двух гражданок Вьетнама обнаружены во вторник в вырытой землянке, расположенной в поле в городском округе Раменское, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, погибшие 1974 и 1976 годов рождения пережидали в землянке жару. В какой-то момент грунт обрушился и женщины погибли. Следов насильственной смерти на их телах не обнаружено.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.