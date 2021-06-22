РИАМО - 22 июн. Совет предпринимателей Москвы написал письмо в Роспотребнадзор с просьбой ответить на вопросы бизнес-сообщества по обязательной вакцинации от Covid-19, пишет Газета.ru.

Ранее власти столицы объявили об обязательной вакцинации от коронавируса работников в сферах услуг, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и других.

Бизнес волнует множество вопросов, среди главных — какие титры антител к коронавирусу приравниваются к прививке и можно ли учитывать сотрудников с высоким уровнем антител в числе целевых 60% как имеющих иммунитет.

Кроме того, предприниматели хотят знать, где можно привиться мигрантам, а также возможно ли включить прививку от Covid-19 в список обязательных прививок в санитарные книжки и ставить отметки о ней.

Бизнесмены желают знать, когда нужно будет проводить ревакцинацию персонала, а также порядок отстранения и увольнения работников, отказывающихся проходить вакцинацию.

Волнует предпринимателей и то, как будут учитываться региональные сотрудники компании с головным офисом в Москве, работа электронной системы учета и возможность взаимодействия с ней, в том числе для исправления ошибок и неточностей.

Совет предпринимателей Москвы попросил провести встречи главных санитарных врачей Москвы и России с бизнесом. Причем отмечена необходимость проводить подобные встречи постоянно.

За минувшие сутки в Москве выявили 6555 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в столице зафиксировали 1 300 709 случаев инфицирования. В городе продолжается вакцинация населения, она проходит бесплатно.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Совет предпринимателей Москвы обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по прививкам. Бизнесмены желают знать, когда нужно будет проводить ревакцинацию персонала, а также порядок отстранения работников без прививок.

- Москва получила премию за исследование вакцины «Спутник V». Награждение приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечали в этом году 20 июня.

- Еще 1079 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 294 224 случая заболевания инфекцией.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 3458 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295.

- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.

- Банкетный комплекс на Таганке в Москве могут закрыть из‑за нарушений антиковидных мер. Специалисты в ночь на 20 июня провели рейд для выявления заведений, работающих после 23:00.

- Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции. Авиасообщение было возобновлено во вторник.

- Гинцбург рассказал, какой препарат подойдет для ревакцинации от Covid‑19. В Минздраве РФ разработали рекомендации для ревакцинации от коронавируса в стране.

- Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса. При этом ученый подчеркнул, что при вакцинации препаратом «Спутник V» у человека создается высокий запас антител.