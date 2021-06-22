В Москве стартовал сезон свадеб. Несмотря на недавний рост заболеваемости COVID-19, некоторые москвичи до сих пор планируют масштабные торжества. Праздник в кибер-готическом стиле, пары в спортивных олимпийках и костюмах супергероев — не полный список причуд, на которые решаются молодожены. Гости, побывавшие на необычных свадьбах, рассказали РИАМО о своих впечатлениях.

Руслан, 31 год:

«Самая странная свадьба, на которой мне довелось бывать, — бракосочетание в стиле киберготики.

Мероприятие состоялось около пяти лет назад. Я присутствовал как гость со стороны жениха и знал, что ребята решили обыграть все в такой странной тематике, потому что всерьез увлекались готик-дэнсом. Честно говоря, я пошел только потому, что среди гостей была девушка, которая мне нравилась.

Невесте было около 18, а ее мужу — 27, и оделись они полностью в заданной тематике: цепи, респираторы, броня и много черного цвета. Дресс-код у нас тоже был — гостям велели приходить в одежде темных тонов, но на них были куда менее вычурные вещи, чем на молодоженах. Например, я просто надел черные рубашку и брюки.

Прошло все ужасно. Дело в том, что свадьба пришлась на середину июля, и плотный готический макияж, который нанесла невеста, тек с нее градом, как, собственно, и пот со всех присутствующих. Мы откровенно мучились.

Со стороны казалось, что родителям пары было стыдно за своих детей, которые так разоделись. Возможно, сказалась разница поколений, и они их просто не понимали. Сотрудница загса смотрела на все происходящее с отточенной вежливой улыбкой. Позже я подошел к ней, чтобы узнать ее мнение о свадьбе, но она сказала лишь, что «и не таких женила». Закончилось все тусовкой в клубе, куда ребята куда лучше вписались своим внешним видом. Но, честно говоря, все были уставшие, злые и потрепанные. Хотели выделиться, а получился настоящий трэш».

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Кирилл, 30 лет:

«Как-то раз мне довелось побывать на «гоп-свадьбе». Но если какие-то пары имитируют подобные образы шутки ради, то здесь все было взаправду.

Парень надел черный спортивный костюм, а невеста — белую олимпийку, юбку наподобие балетной пачки и туфли на высоком каблуке якобы от «Адидас», но скорее из «Смешных цен». При этом многие гости пришли на свадьбу как подобает, нарядные, в вечерних платьях.

Как оказалось, одеться в спортивные костюмы придумал жених, таким образом решив выделиться. Вот только в том же загсе в очереди стояла почти такая же пара, правда, у них идея была реализована куда лучше и дороже.

После росписи мы поехали в парк, где находился ресторан. Но оказалось, что оплачен он был всего часа на два, хотя нас было около 15 человек. На столе были мясо по-французски, бутерброды, дешевые вина и много водки.

В итоге все перешли в какую-то дешевую шашлычную, а невеста страшно напилась и устроила мужу истерику, мол, хотела прийти в красивом платье, а он заставил ее одеться непонятно как. Не знаю, как сложилась их семейная жизнь, но начало ее было впечатляющим».

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Надежда, 29 лет:

«Помню, как-то раз я практически случайно побывала на свадьбе, которая была оформлена по мотивам разных комиксов и фильмов. Идея показалась мне крутой, а вот ее реализация, увы, мне не понравилась.

Жених был в образе Джокера, а невеста — Харли Квинн, причем в основном с персонажами их роднили прически и грим, а не одежда. Среди гостей были Человек-Паук, зомби, Дракула и прочие.

Напоминало это скорее странный полумаскарад, нежели качественно продуманную концепцию.

Не все соблюли дресс-код, и люди в костюмах иногда терялись на общем фоне. В нарядах не было общего стиля: кто-то расстарался с образом и арендовал себе трико, а кто-то оделся в обычную одежду и просто захватил маску. Некоторые женщины перевоплощались в мужские образы.

Из того, что мне все же понравилось, могу отметить саундтрек — на свадьбе играла музыка из различных киновселенных, было довольно атмосферно, а еще был отличный фуршет с тематическими закусками. Например, пирожные с символами разных супергероев.

А вот главный провал вечера — то, что двое из приглашенных гостей серьезно перебрали с алкоголем. Их тошнило, одна девушка испачкала рвотой костюм, который специально взяла напрокат для мероприятия.

В целом побывать на такой свадьбе было интересно, но сама бы я не хотела выходить замуж в подобной обстановке».

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Светлана, 51 год:

сайт мэра Москвы

«Однажды знакомая пригласила меня на десятую годовщину их с мужем свадьбы. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что она решила ее отпраздновать как самую настоящую женитьбу, да еще и с огромным размахом! Дело в том, что она сама занималась организацией праздников, поэтому привлечь хороших музыкантов, организовать фуршет и закатить вечеринку для нее не было проблемой.

Я бывала на обычных свадьбах, но ни одна мне понравилась так сильно! «Невесте» было ближе к 50, но она и вправду выходила замуж как в первый раз.

Она даже кидала букет, а сама пара сымитировала повторную церемонию. На ней было роскошное платье с дорогими французскими кружевами, а муж был одет в смокинг. Все было оформлено в бело-розовых тонах, даже многоярусный торт. Поздравить моих знакомых пришло около 80 человек.

Но больше всего мне понравилось, что все прошло довольно душевно, и несмотря на размах, действительно ощущалось, что это пара, которая женится в первый раз, а не просто устраивает вечеринку в честь годовщины».

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Ирина, 25 лет:

«Однажды мне довелось побывать на довольно необычной свадьбе вегетарианцев. Проходило все на даче, и собрались на торжество несколько близких друзей и родители. Невеста была в обычном сарафане и цветочном венке, а парень — в легких брюках и рубашке изо льна. На столе стояли различные салаты и легкие закуски, мило и аккуратно украшенные, но без мяса.

С алкоголем было туго, но пару бутылок шампанского на всех гостей молодожены приготовили, зато было несколько забавных лимонадов с необычными вкусами.

Сам дом украсили огоньками, вечером это смотрелось просто прекрасно.

И все же не могу сказать, что я осталась в восторге, потому что на протяжении всего застолья оставалась слегка проголодавшейся и трезвой. Зато мы душевно пообщались и хорошо провели время в компании друг друга. Оказывается, для приятной беседы не всегда нужен допинг.

В целом, мне кажется, нужно лучше учитывать вкусы своих гостей, ведь пара человек из присутствующих все же не отказалась бы от стейка. Но и ребят я осуждать не могу, ведь это был их праздник».

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