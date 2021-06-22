РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Благоустройство лесопарка в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска проведут по результатам голосования, состоявшегося на портале «Добродел» в 2019 году, сообщили в администрации округа.

Пользователь vasiliylazarev поинтересовался в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы округа Алексея Спасского, почему в нынешнем году планируют провести благоустройство лесопарка в Изумрудных холмах, в то время как максимальное количество голосов на портале «Добродел» набрал парк в микрорайоне Путилково.

«Идея благоустройства лесопарка в микрорайоне Изумрудные холмы набрала максимальное количество голосов в голосовании на «Доброделе» в 2019 году. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Московской области, вызванной новой короновирусной инфекцией, планы были перенесены. Поэтому работы по благоустройству данного парка будут выполнены в текущем году», - сообщили в администрации.

В нынешнем году также планируется приступить к благоустройству Братцевского парка в Путилкове.