РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию Ростех) приняли участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби, посвященных 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба предприятия.

Делегация ЦНИИТОЧМАШ возложила цветы к мемориалу Скорбящей матери в микрорайоне Климовск. На предприятии свято чтят память о своих ветеранах: в Бессмертном полку института 1 128 фамилий, на центральной проходной размещен мемориал в честь героев. В институте сейчас работают внуки защитников Родины - Никита Осетров, Алексей Гнатюк и другие.

В годы войны линия фронта проходила всего в нескольких километрах от Подольска. В историю навсегда вошел подвиг подольских курсантов, остановивших немецкие танки в ближайшем Подмосковье.

В Климовске сформировали десятки воинских частей, а его предприятия поставляли на фронт необходимое оружие и боеприпасы. Внес свою лепту в Победу и ЦНИИТОЧМАШ, созданный в мае 1944 года как Научно-исследовательский институт стрелково-пушечного вооружения авиации (НИИСПВА).