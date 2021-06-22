РИАМО - 22 июн. Полив кустарников, деревьев, газонов и цветников усилили в столице, работы проводятся с 21:00 до 06:00, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Время, в которое проходит полив, обусловлено меньшим испарением влаги, а также тем, что спецтехника не мешает движению машин.

В 13:00 в столице проведут аэрацию. Это нужно для того, чтобы охладить дороги и воздух, который нагревается от асфальта.

В связи с предстоящей аэрацией, ведомство просит водителей отнестись к работе коммунальных служб с пониманием и не препятствовать движению техники.

В 10:00 столичные службы занялись поливом проезжей части, тротуаров, дворов и парковок. Работы планируется повторить несколько раз за день.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в столице ожидается сильная жара. Кроме того, температура может побить рекорд 120-летней давности.

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