РИАМО - 22 июн. Москва получила премию «Призвание» за проведение третьей фазы пострегистрационных клинических исследований вакцины от Covid-19 «Спутник V», сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Награждение приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечали в этом году 20 июня. Специалисты, которые принимали участие в исследованиях, получили символ национальной премии – статуэтку «Золотые руки врача держат хрустальную жизнь человека».

Исследовательские центры были организованы в 25 медучреждениях. Так, за пару месяцев сделали прививки более 33 тыс. добровольцев. Это первое исследование такого масштаба.

«Хочется поблагодарить команду правительства Москвы, единство которой позволило реализовать столь масштабное исследование. Хочется сегодня поблагодарить все наши семьи, семьи медицинских работников, они нас ждут уже полтора года, и мы точно вернемся. И, конечно же, хочется поблагодарить всех врачей города за их героический труд в эти полтора года, особенно городские поликлиники», - отметил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.

В номинации «За вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий» премию присудили группе из 15-ти специалистов. Их наградили за организацию и проведение масштабного исследования вакцины «Спутник V».

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

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