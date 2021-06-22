РИАМО - 22 июн. Инвесторы вносят серьезный вклад в развитие столичной социальной инфраструктуры, около 40% соцобъектов возводятся в городе за счет внебюджетных источников, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В Москве реализуется принцип комплексного развития всех без исключения округов и районов. Активное участие в этом принимают инвесторы: за счет внебюджетных средств в городе строится не только жилье, но и порядка 40% объектов социальной инфраструктуры», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что, согласно планам, инвесторы могут построить 19 спортивных сооружений и 7 медобъектов уже к 2023 году.

Бочкарев отметил, что помимо прочего, девелоперы вкладываются в возведение образовательных объектов. Таким образом, за 2 года из внебюджетных средств планируется профинансировать возведение порядка 60 школ и детсадов. Часть таких объектов в будущем перейдет на баланс столицы.

По словам заммэра, с начала 2021 года в эксплуатацию ввели 22 социальных объекта площадью свыше 120 тыс. кв. м, из которых 14 построены за внебюджетные деньги в рамках проектов комплексного развития московских районов.

Ранее мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин представил программу развития столицы, одним из приоритетов которой остается обеспечение москвичей социальной инфраструктурой в шаговой доступности. Так, по словам мэра, на текущий момент власти стремятся создать город вокруг человека, его желаний и потребностей.