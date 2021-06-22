РИАМО - 22 июн. За минувшие сутки в столице после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 3458 человек, общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295, сообщает оперштаб Москвы.

В Москве за сутки выявили 6 555 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1930 горожан. В больницах на ИВЛ находится 641 человек.

Также за сутки в столице умерли 86 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на Covid-19. Всего скончались 21 598 граждан.

Москвичей призвали сделать прививку от коронавируса на свежем воздухе в одном из павильонов «Здоровая Москва» в городских парках. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 300 709 случаев инфицирования Covid-19.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Совет предпринимателей Москвы обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по прививкам. Бизнесмены желают знать, когда нужно будет проводить ревакцинацию персонала, а также порядок отстранения работников без прививок.

- Москва получила премию за исследование вакцины «Спутник V». Награждение приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечали в этом году 20 июня.

- Еще 1079 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 294 224 случая заболевания инфекцией.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 3458 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295.

- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.

- Банкетный комплекс на Таганке в Москве могут закрыть из‑за нарушений антиковидных мер. Специалисты в ночь на 20 июня провели рейд для выявления заведений, работающих после 23:00.

- Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции. Авиасообщение было возобновлено во вторник.

- Гинцбург рассказал, какой препарат подойдет для ревакцинации от Covid‑19. В Минздраве РФ разработали рекомендации для ревакцинации от коронавируса в стране.

- Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса. При этом ученый подчеркнул, что при вакцинации препаратом «Спутник V» у человека создается высокий запас антител.