РИАМО - 22 июн. Во вторник в Москве еще жарче, чем накануне, поэтому второй день подряд идет раздача воды пассажирам на самых жарких станциях. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

21 июня пассажирам раздали больше 1 тыс. бутылок с водой.

«Продолжаем раздавать воду на станциях, где температура выше 28 градусов», — говорится в сообщении.

Из ЕДЦ оперативно корректируется работа систем тоннельной вентиляции. В случае необходимости увеличивается приток прохладного воздуха на станциях подземки.

При поездках в транспорте москвичей и гостей столицы просят брать с собой воду и не забывать носить маски и перчатки.

Воздух в Москве во вторник может прогреться до 32-35 градусов. В конце недели в столице возможен ураган с грозой и градом, причиной этому может стать перегрев в атмосфере.