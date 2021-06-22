РИАМО - 22 июн. Во вторник в Москве еще жарче, чем накануне, поэтому второй день подряд идет раздача воды пассажирам на самых жарких станциях. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
21 июня пассажирам раздали больше 1 тыс. бутылок с водой.
«Продолжаем раздавать воду на станциях, где температура выше 28 градусов», — говорится в сообщении.
Из ЕДЦ оперативно корректируется работа систем тоннельной вентиляции. В случае необходимости увеличивается приток прохладного воздуха на станциях подземки.
При поездках в транспорте москвичей и гостей столицы просят брать с собой воду и не забывать носить маски и перчатки.
Воздух в Москве во вторник может прогреться до 32-35 градусов. В конце недели в столице возможен ураган с грозой и градом, причиной этому может стать перегрев в атмосфере.
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