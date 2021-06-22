РИАМО - 22 июн. В правительстве РФ собираются заняться разработкой новой федеральной программы под названием «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую до 2029 года понадобится 54 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».

Новая программа ориентирована на развитие технологий «мозг—компьютер», которые позволяют вживить в человеческий мозг микрокомпьютеры, необходимые для прямой передачи информации с внешних устройств. Кроме того, программой предполагается создание человеческих аватаров для дистанционного управления транспортом, а также компьютеров, оказывающих помощь в принятии решения.

Согласно экспертам, у России есть научные преимущества в этом направлении, однако на него нет достаточного финансирования.

Цена программы – 54 млрд рублей. Согласно планам, деньги на на нее могут выделить из национальных проектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

Помимо прочего, проект предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов, которые представляют собой набор программно-аппаратных комплексов для управления внешними устройствами напрямую посредством электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.

Директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов отметил, что технологии «мозг—компьютер» разрабатываются в РФ для диагностики и лечения заболеваний уже давно.

Он добавил, что самые передовые технологии позволяют не только передавать сигнал от носителя, но и направлять данные прямо ему в мозг. Таким образом, в настоящее время разрабатывается решение, которое можно вживить в мозг незрячего человека и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов.