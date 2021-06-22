РИАМО - 22 июн. За минувшие сутки в столице выявили еще 6555 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 300 709 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

В городе продолжает действовать масочно-перчаточный режим. В общественных местах нужно находиться в средствах индивидуальной защиты. За нарушения этого правила могут оштрафовать.

При возникновении любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача. А для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, врачи рекомендуют привиться от коронавируса.

Московские заведения общепита все еще могут подать заявку на участие в эксперименте по созданию антиковидных зон.

За последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев. Зафиксировано 546 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 117 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 350 919 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 347 летальных исходов, выздоровели 4 889 450 человек.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Совет предпринимателей Москвы обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по прививкам. Бизнесмены желают знать, когда нужно будет проводить ревакцинацию персонала, а также порядок отстранения работников без прививок.

- Москва получила премию за исследование вакцины «Спутник V». Награждение приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечали в этом году 20 июня.

- Еще 1079 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 294 224 случая заболевания инфекцией.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 3458 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295.

- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.

- Банкетный комплекс на Таганке в Москве могут закрыть из‑за нарушений антиковидных мер. Специалисты в ночь на 20 июня провели рейд для выявления заведений, работающих после 23:00.

- Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции. Авиасообщение было возобновлено во вторник.

- Гинцбург рассказал, какой препарат подойдет для ревакцинации от Covid‑19. В Минздраве РФ разработали рекомендации для ревакцинации от коронавируса в стране.

- Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса. При этом ученый подчеркнул, что при вакцинации препаратом «Спутник V» у человека создается высокий запас антител.