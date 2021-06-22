РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Свыше 6,8 тыс. жителей подмосковного Красногорска погибли в годы Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. На мемориале «Рубеж обороны Москвы» у памятников воинам 9-й гвардейской дивизии и энергетикам 22 июня в 4 часа утра почтили память не вернувшихся с полей сражений красногорцев.

Летом 1941 года более 16 тыс. красногорцев ушли на фронт.

За время Великой Отечественной войны погибли 6 809 красногорцев, из них 2 395 – в бою, 3 769 пропали без вести, 597 умерли от ран, 48 – в плену.

В деревнях Козино и Нефедьево проходил последний на Волоколамском направлении рубеж обороны Москвы, преодолеть который врагу не удалось.

В митинге приняли участие представители администрации, активисты местного отделения партии «Единая Россия», молодежного парламента, волонтеры МУ «Молодежный центр». Также на мероприятии присутствовал председатель совета директоров ГК «Садовое кольцо» Сергей Колунов.

Память воинов традиционно почтили минутой молчания и возложили цветы на Мемориальном комплексе.