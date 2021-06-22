РИАМО - 22 июн. В Москве в рамках Адресной инвестиционной программы города на 2020-2023 годы появятся 23 крытых бассейна, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«Учитывая, что все бассейны будут возводиться по типовой конструкции, а также исходя из наших климатических условий, было принято решение строить бассейны под крышей», — сказал глава департамента Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что в мегаполисе реализуется немало инвестиционных объектов, предусматривающих размещение открытых бассейнов.

В Москве с начала 2021 года силами города и инвесторов построено и введено в эксплуатацию 22 социальных объекта общей площадью свыше 120 тыс. «квадратов», включая 8 детских садов, 3 школы, 3 объекта здравоохранения, 7 спортивных и 2 культурных объекта.