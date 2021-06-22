РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июн. В Щелкове продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий, в этом году будет благоустроено 17 дворов, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Благоустройство дворов в текущем году будет выполнено по следующим адресам: Сиреневая, 22, 22А, 22Б и Полевая, 16А; Комсомольская, 4; Беляева, 20, 22, 24; 18, 16 и 2А, 4А, 6А; 8 Марта, 18; Бахчиванджи, 11; Космодемьянская, 21, 23; Жуковского, 4, 5; Парковая, 16А; Неделина, 15; 1-й Советский переулок, 21; д. Оболдино, ул. Лесная, 2; п. Загорянский, ул. Карла Маркса, 28; п. Монино, ул. Алксниса, 28, 34, 36 и 38, 40, 42; п. Краснознаменский, 4, 6, 8, 9, 10.

Кроме того, в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» уже начались работы по установке детских игровых площадок в деревнях Соколово-1, Каблуково и в микрорайоне Финский около дома №3.