РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В Подольске выложили из свечей портрет Героя Советского Союза Виктора Талалихина, который почти 80 лет назад совершил один из первых ночных таранов фашистского самолета, сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

Уже более 10 лет ко Дню памяти и скорби проходит мемориальная акция «Свеча памяти», посвященная величайшему подвигу в истории человечества и тем, кто его совершил. Представители различных общественных организаций приходят к местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны, с зажжеными свечами. Акцию проводят почти во всех городах России: участники собираются в местах воинской славы, около мемориалов героям и создают композиции из свечей.

Вечером 21 июня Круглов совместно с волонтерами Победы Оксаной Филатовой-Кукиной, Юлией Кукиной, депутатом горсовета Сергеем Кулевым, помощником депутата Евгения Исаева и общественниками Ренатом Мухамеджановым, Сергеем Чернегой, Викторией Колотовкиной открыли акцию «Свеча памяти» в Подольске. Возле памятника Виктору Талалихину в поселке Кузнечики выложили портрет летчика.

Талалихин одним из первых в советской авиации провел успешный ночной таран немецкого бомбардировщика, его самолет разбился, а он катапультировался. Всего во время Великой Отечественной войны сбил 5 самолетов противника. Погиб в воздушном бою под Подольском 27 октября 1941 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В 1948 году зачислен навечно в 1-ю эскадрилью 177-го истребительного авиаполка.

Курглов поблагодарил всех, кто принял участие в акции, и в первую очередь членов Молодежного парламента округа, которые приняли деятельное участие. В том числе Алину Горелову, Софью Воркуеву, Александра Архипова, Ирину Тазину, Дмитрия Шилкина, Андрея Бора.