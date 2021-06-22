РИАМО - 22 июн. Растущее количество предложений на жилищном рынке РФ позитивно сказывается на стоимости жилья, которая может снизиться, а его доступность – увеличиться, сообщает газета «Известия».
Заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная сказала, что на текущий момент на разных этапах строительства находится 96,8 млн кв. м многоквартирных домов.
Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников сказал, что увеличивать темпы возведения необходимо в связи с импульсом роста, который строительная отрасль по цепочке дает отраслям производства строительных материалов, химической, металлургической.
Кроме того, по его словам, в настоящее время в РФ порядка 44% многоквартирных домов, которые старше 50 лет. В связи с этим огромную роль в обеспечении жильем играет программа реновации.
Школьная добавила, что потребность в том, чтобы улучшить жилищные условия, останется высокой на 20 лет вперед. Кроме того, в среднем по России снизятся темпы роста цен. Так, в регионах, где цены сильно перегрелись из-за ажиотажа, возможна коррекция. Самые стабильные цены прогнозируются в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях.
Рогожина подчеркнула, что экстремального роста цен на недвижимость не предвидится в связи с тем, что фактор спроса не окажет на него какого-либо влияния ввиду отсутствия дешевых кредитов.
Ранее президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» сказал, что 2021 год может стать рекордным по количеству нового жилья, введенного в эксплуатацию.
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