РИАМО - 22 июн. Возобновилось авиасообщение Турции и России, во вторник из аэропорта Домодедово вылетят 6 рейсов в Анталью, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Авиасообщение между странами было прервано весной из-за неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом. Для россиян Турция стала недоступна с 15 апреля. Однако недавно побывавшие специалисты из России выяснили, что в стране носят маски, людям доступны санитайзеры, организован контроль безопасности.

С 28 июня РФ возобновит перелеты с Италией, Болгарией, Кипром, Бельгией, Ирландией, Иорданским Хашимитским Королевством, Северной Македонией. С США также восстановят воздушное сообщение, но ограничат число рейсов.

Российские туристы после открытия авиасообщения с Турцией начали отказываться от туров на отечественные курорты и менять их. Пока эти случаи носят единичный характер.

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