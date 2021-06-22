РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. В городском округе Мытищм инспекторы ГИМС обеспечивают безопасность отдыхающих на водоемах, сообщается на странице ГУ МЧС России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Инспекторы ГИМС Московской области усилили контроль за обеспечением безопасности на водоемах региона.

На территории Мытищ расположено 6 водохранилищ. Это популярные места отдыха не только местных жителей, но и многочисленных отдыхающих из соседних муниципалитетов.

На берегах водохранилищ оборудованы десятки пляжей, в том числе два муниципальных: в деревнях Новоалександрово и Новосельцево. Параллельно ведется работа по выявлению и закрытию несанкционированных зон отдыха. Инспекторы ГИМС регулярно проводят разъяснительную работу с отдыхающих о недопустимости купания на стихийных пляжах.

«В случае возникновения какой-то критической, внештатной ситуации прийти на помощь оперативно и быстро лицу, которому это необходимо, никто не сможет, только через сообщение в службу-112», - сказал государственный инспектор ГИМС МЧС России по Московской области Сергей Амелькин.

Еще одна опасность для купающихся на необорудованных пляжах - многочисленные гидроциклы и маломерные суда, движение здесь весьма интенсивное. За судоводителями также установлен контроль.

«При прохождении технического освидетельствования судоводитель предъявляет наличие норм положенности: спасательные жилеты, свисток, сигнальные огни, все необходимое для безопасного нахождения на воде», - отметил Амелькин.

Инспекторы ГИМС напоминают: во избежание несчастных случаев купаться необходимо только на официальных пляжах, где созданы для этого все условия и дежурят спасатели.