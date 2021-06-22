РИАМО - 22 июн. Банкетный комплекс на Таганской улице могут закрыть на 90 суток из-за нарушений мер против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

По его словам, специалисты в ночь на 20 июня провели рейд для выявления заведений, работающих после 23:00. Оказалось, что банкетный комплекс, состоящий из караоке-бара «Кукушка», ресторана «Мандарин», а также кальянной Einstein Lounge работал после указанного времени.

«При этом сотрудники заведения препятствовали проведению проверки и законным действиям полиции и ОАТИ. После предоставления доступа в помещение был подтвержден факт работы комплекса. В заведении находилось порядка 60 посетителей» — отметил Поповский.

Все факты нарушений были зафиксированы. За такое правонарушение владельцам грозит штраф до 300 тыс. рублей. А если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток

В Москве с 13 июня рестораны, бары и кафе не могут работать с 23:00 до 06:00. Это связано с распространением коронавируса.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

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- Еще 3458 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295.

- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.

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