РИАМО - 22 июн. Телеведущий Иван Ургант высказался о поражении сборной России в игре с Данией, 21 июня россияне проиграли со счетом 1:4 в рамках группового этапа чемпионата Евро-2020, сообщает Газета.ru.

«Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг. Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», — сказал Ургант.

Единственный мяч от сборной РФ забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры. Ранее он извинился перед болельщиками за поражение.

Команда Станислава Черчесова вылетела из турнира. Сборная Дании заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.