РИАМО - 22 июн. Около 200 объектов социальной инфраструктуры возведут в столице до конца 2022 года за счет бюджета и внебюджетных средств, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, строительство социальных объектов остается приоритетным направлением градостроительного развития города.

«За текущий и следующий год мы планируем передать в эксплуатацию более 200 объектов социнфраструктуры. Большая их часть возводится за счет городского бюджета, но также значительный вклад в это направление вносят инвесторы», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что в Москве построят 45 объектов здравоохранения, что особо важно в условиях борьбы с пандемией.

«Кроме того, по итогам двух лет планируется построить свыше 120 зданий для образовательных учреждений и более 30 спортивных объектов», – уточнил Бочкарев.

С начала года уже введено 22 социальных объекта различного назначения.

«В столице с начала года силами города и инвесторов построено и введено в эксплуатацию 22 социальных объекта общей площадью свыше 120 тыс. «квадратов», включая 8 детских садов, 3 школы, 3 объекта здравоохранения, 7 спортивных и 2 культурных объекта», – добавил заммэра.

Ранее Мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин на конференции московского отделения партии представил программу развития столицы. Одним из ее приоритетов останется обеспечение горожан необходимой инфраструктурой в шаговом доступе.

«Наша программа развития Москвы обращена к каждому москвичу. Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то – возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то – новое жилье. Всем нам без исключения необходимы безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы», – сказал Собянин.

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