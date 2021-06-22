РИАМО - 22 июн. В ночь на вторник на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал об упавшей в реку Москву собаке, питомца удалось спасти, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

На место ЧП была отправлена дежурная смена в составе Виталия Мякишева и Леона Кеворкова.

Собаку обнаружили в реке у Якиманской набережной, дом 2. Спасатели подняли спаниеля из воды на борт катера.

Затем животное доставили на берег и передали хозяевам.