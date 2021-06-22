РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июн. Молодогвардейцы и волонтеры Щелкова привели в порядок территорию возле памятника погибшим в годы ВОВ в поселке Краснознаменский, акция была приурочена к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Также участие в уборке территории возле памятника принял депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

«В преддверии значимой даты, 80-летия с начала Великой Отечественной войны, решили привести памятник в порядок. Когда молодежь присоединяется к таким акциям, своими собственными руками заботится о сохранении нашей великой истории, это дорогого стоит. Ребята осознают, что эта память - часть нашего общего прошлого, и уважение к подвигу соотечественников играет также огромную роль в будущем всех последующих поколений», - сказал Шапкин.

Подобные акции по уборке территорий возле памятников будут проходить и в других поселениях городского округа.