РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июн. В День памяти и скорби в Королеве память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, в которой Советский Союз потерял почти 27 млн человек. Более 4 млн попало в плен к фашистам. В Королеве память павших почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалам.

«Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто не вернулся из боя, тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Почтить память героев на мемориал Славы приходят и неравнодушные жители нашего города. Алые гвоздики, как символ пролитой крови, начали появляться на плитах и у Вечного огня с самого раннего утра», - сказал глава города Александр Ходырев.