РИАМО - 22 июн. При тушении пожара в поселке Тучково в Рузе пришлось использовали два вертолета, на очаг возгорания сбросили 350 т воды, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Экипажи 2 вертолетов Московского авиационного центра выполнили 70 сливов. Работа авиации на месте пожара продолжается.

Возгорание произошло 21 июня по адресу: поселок Тучково, Технологический проезд, дом 6.