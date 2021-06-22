РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В городском округе Люберцы в рамках Всероссийской акции по очистке берегов от мусора «Вода России» с территории водоемов собрали около 60 куб м мусора, сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Акция «Вода России» – это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

По итогам всех субботников на водных объектах Люберец вывезли 60 куб м отходов, которые собирали почти 400 человек. Отходы собирали раздельно – в синий контейнер складывали пластик, стекло, металл и тетрапак. Смешанные отходы отправлялись в серый контейнер и большой бункер.

Одной из самых многочисленных стала уборка на реке Пехорке в районе поселка Томилино, где собрались более 200 человек. Общая протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории составила около 7 км.