РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В Подольске неизвестный водитель на грузовом автомобиле повредил 6 припаркованных во дворах машин и скрылся, его разыскивает полиция, сообщили «РИАМО в Подольске» в правоохранительных органах.

Происшествие произошло 21 июня в 21:47. На улице Ульяновых во дворе домов №№21, 25, 47 водитель грузового автомобиля ГАЗон Next задел несколько машин. Затем, пытаясь скрыться, увеличил скорость и промчался через двор в сторону гаражей. По пути так покарежил еще несколько машин, одной из них снес бампер.

Очевидцы видели, как на огромной скорости водитель, в клубах дыма и искр, чудом никого не сбив, вылетел обратно на улицу Ульяновых. Затем резко свернул на грунтовую дорогу в сторону дамбы. Доехав до тупика, бросил автомобиль и скрылся.

В настоящее время его разыскивает полиция.